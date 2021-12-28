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Силові бампери і кенгурятники: Toyota Land Cruiser 300 підготували до справжнього бездоріжжя

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Вівторок 28 грудня 2021 10:20
Силові бампери і кенгурятники: Toyota Land Cruiser 300 підготували до справжнього бездоріжжя Фото: Toyota Land Cruiser 300 (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Всі покоління Toyota Land Cruiser користуються стабільним попитом в Австралії. Місцеве тюнінг-ательє TJM представило пакет позашляхових оновлень для нового покоління-моделі Land Cruiser 300.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Японський позашляховик отримав металеві силові бампери з вбудованою зминаємою зоною, яка дозволяє функціонувати датчикам подушок безпеки і системи запобігання зіткнень в стандартному режимі. Спереду також розташувалася лебідка, розрахована на зусилля до 8000 кг. Алюмінієві пластини на днищі кузова покликані захистити коробку передач, картери двигуна і мостів від пнів і каменів.

Силові бампери і кенгурятники: Toyota Land Cruiser 300 підготували до справжнього бездоріжжя Багажник на даху забезпечили світлодіодною люстрою дальнього світла, а також необхідним спорядженням. Завдяки новим амортизаторам, зміненій геометрії важелів і шинам більшого зовнішнього діаметра позашляховик додав в дорожньому просвіті.

Цікаво, що тюнери з TJM допрацьовують Land Cruiser 300 виключно з 3,3-літровим турбодизелем V6 потужністю 309 к.с. Крутний момент передається на всі чотири колеса через 10-ступінчасту автоматичну коробку передач.

Силові бампери і кенгурятники: Toyota Land Cruiser 300 підготували до справжнього бездоріжжя Раніше ми повідомляли, скільки коштуватиме в Європі новий Nissan X-Trail, який чекають в Україні. Менеджери Nissan впевнені, що новинці доведеться конкурувати з Kia Sorento, Peugeot 5008 і Skoda Kodiaq.

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