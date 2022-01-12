Кобальт, нікель та літій: завод з переробки батарей дозволить видобувати дорогоцінні метали

Французька компанія з управління ресурсами Veolia відкриє завод з переробки акумуляторів електромобілів у Великобританії, який покриє більше 20% ринку з утилізації тягових батарей. Але відкриють підприємство тільки через два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

До 2024 року компанія побудує новий завод у місті Мінворт. Він буде розряджати і розбирати акумулятори до завершення процесу переробки з хімічним поділом. Відкриття нового переробного підприємства дасть сфері утилізації батарей новий вектор - видобуток дорогоцінних та рідкоземельних металів з перероблених матеріалів. Це дозволить істотно скоротити використання викопної сировини.

Кобальт, нікель і літій важко утилізувати через їх токсичності, але їх можна використовувати повторно. Veolia припускає, що близько 90% металів, що використовуються в акумуляторних батареях електромобілів, в кінцевому підсумку буде використано в промисловості заново. До того ж використання перероблених матеріалів може значно скоротити споживання води і скоротити викиди парникових газів при виробництві акумуляторів на цілих 50%. Сьогодні на кожну тонну видобутого літію потрібно близько 2000 тонн води.

Veolia також в партнерстві з Renault побудує дослідну лінію переробного заводу і якщо всі теоретичні розрахунки виправдаються, то до 2025 року аналогічний за можливостями завод з'явиться і у Франції.

Нагадаємо, що продажі електрокарів в Україні за рік зросли на 19%. У грудні кількість реєстрацій за місяць вперше перевищила 900 одиниць.

Раніше повідомлялося, що Porsche доведеться заплатити VW за право випускати електромобілі. Попередні плани припускали, що перспективні електромобілі Porsche будуть будуватися разом з спорідненими автомобілями Audi і Bentley.