Кобальт, нікель та літій: завод з переробки батарей дозволить видобувати дорогоцінні метали

Французька компанія з управління ресурсами Veolia відкриє завод з переробки акумуляторів електромобілів у Великобританії, який покриє більше 20% ринку з утилізації тягових батарей. Але відкриють підприємство тільки через два роки.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.
До 2024 року компанія побудує новий завод у місті Мінворт. Він буде розряджати і розбирати акумулятори до завершення процесу переробки з хімічним поділом. Відкриття нового переробного підприємства дасть сфері утилізації батарей новий вектор - видобуток дорогоцінних та рідкоземельних металів з перероблених матеріалів. Це дозволить істотно скоротити використання викопної сировини.
Кобальт, нікель і літій важко утилізувати через їх токсичності, але їх можна використовувати повторно. Veolia припускає, що близько 90% металів, що використовуються в акумуляторних батареях електромобілів, в кінцевому підсумку буде використано в промисловості заново. До того ж використання перероблених матеріалів може значно скоротити споживання води і скоротити викиди парникових газів при виробництві акумуляторів на цілих 50%. Сьогодні на кожну тонну видобутого літію потрібно близько 2000 тонн води.
Нагадаємо, що продажі електрокарів в Україні за рік зросли на 19%. У грудні кількість реєстрацій за місяць вперше перевищила 900 одиниць.
Раніше повідомлялося, що Porsche доведеться заплатити VW за право випускати електромобілі. Попередні плани припускали, що перспективні електромобілі Porsche будуть будуватися разом з спорідненими автомобілями Audi і Bentley.