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Через війну в Україні: виробництво автомобілів на заводах Volkswagen буде призупинено

Автор: Олександр Мороз

Через війну в Україні виробництво автомобілів на заводах Volkswagen у Цвіккау і Дрездені буде припинено наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Boerse-Express.

Причиною майбутньої зупинки конвеєра є дефіцит постачання компонентів, зокрема, відсутність комплектів електричних кабелів українського виробництва.

За словами представника Volkswagen, на підприємстві у Цвікау автомобілі не будуть збиратися з вівторка по п'ятницю наступного тижня, а на заводі в Дрездені - з середи по п'ятницю. Це означає короткострокову відпустку для декількох тисяч співробітників.

Генеральний директор Volkswagen Герберт Дісс заявив у п'ятницю, що створена цільова група для розв'язання питання з постачанням. Голова VW з жахом відреагував на війну в Україні. Адже Центральна і Східна Європа є найважливішим ринком збуту для другої за величиною автомобільної компанії після концерну Toyota. У 2021 році всі бренди VW Group поставили туди майже 660 000 автомобілів. З них 206 000 нових легковиків припали на марку Volkswagen.

Нагадаємо, що Верховна Рада вранці 24 лютого на позачерговому засіданні ввела воєнний стан. Розбираємося, що новий режим означає для водіїв.

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Автомобільний ринок