Війна Росії з Україною обрушить російський автомобільний ринок

Російський автомобільний ринок стагнує вже багато років і має сумнівні перспективи на майбутнє. Однак, наслідки економічної блокади Росії можуть мати набагато серйозніші наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на журнал За кермом.

Глава німецького центру автомобільного менеджменту (CAM) професор Стефан Братцель зазначає, що з 2015 року російський автомобільний ринок коливався в межах від 1,4 до 1,8 мільйона проданих автомобілів на рік. Однак в Росії є автомобільне виробництво з 34 заводами з випуску легкових і вантажних автомобілів, автобусів і двигунів. Вони виробляють продукцію, в основному, для внутрішнього ринку, але з високою часткою іноземних компонентів. Більшість цих заводів значною мірою залежать від постачання деталей з-за кордону.

У докоронавірусному 2019 році вартість автомобільного імпорту в Росію склала 20 млрд доларів США. В першу чергу, мова йде не про транспортні засоби (у 2021 році їх було поставлено всього 32 000 одиниць), а про компоненти з усього світу.

І саме постачання запчастин може зупинитися при жорстких санкціях і тим більше при виключенні Росії з міжнародної платіжної системи Swift. Заміна відсутніх деталей з Китаю, наприклад, неможлива без тривалих узгоджень - багато з них дуже специфічні та не можуть легко замінити Європейські деталі.

"Капітали автовиробників і постачальників машин в Росії в ситуації, що склалася будуть значно знецінюватися. Світовий автопром не робитиме серйозних інвестицій в Росії протягом ще багатьох років", - вважає Стефан Братцель.

Раніше ми писали, що війна Росії з Україною загрожує російському автопрому масштабними проблемами. Кілька світових автовиробників вже призупинили постачання автомобілів до Росії.

Нагадаємо, що у Росії через війну почався жорсткий дефіцит автомобілів і автозапчастин. Багато автомобільних дилерів в Росії відмовляються продавати нові автомобілі та запасні частини.