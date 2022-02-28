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Volvo першим з автовиробників припиняє випуск машин в Росії через напад на Україну

Автор: Константин Широкун

Шведський виробник вантажних автомобілів призупинив виробництво і продаж машин в Росії. Головною причиною називають вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

Volvo Group в Росії виробляє приблизно 3% від світового обсягу своїх машин і має один завод в країні.

"Тепер у нас є трохи більше ясності щодо санкцій і безпеки в регіоні. Це означає, що всі операції в Росії припиняються",- повідомив один з топ-менеджерів компанії, який побажав залишитися невідомим. Представник компанії також додав, що цей санкційний Захід діятиме невизначений проміжок часу.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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Вторгнення Росії до України