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Іди за хештегом: Instagram та Facebook змусили Toyota змінити назву своєї моделі

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Понеділок 22 листопада 2021 08:45
Іди за хештегом: Instagram та Facebook змусили Toyota змінити назву своєї моделі Фото: Toyota GR86 (pressroom.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Toyota внесла одну мінорну, але дуже важливу зміну в свій новий спорткар перед самим початком продажів. Японська компанія змінила назву моделі GR 86 на GR86, прибравши пробіл між буквами та цифрами.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Рішення може здатися безглуздим, але за цим кроком стоїть дуже вагома причина. Пробіл між буквами GR і цифрами 86 істотно ускладнював пошук автомобіля покупцями в Інтернеті, оскільки пошукові запити й, зокрема, пошук по хештегам в соціальних мережах розглядають букви та цифри як два окремих об'єкта.

Іди за хештегом: Instagram та Facebook змусили Toyota змінити назву своєї моделі

Спортивне купе Toyota GR86 було представлено навесні цього року як наступника моделі GT86

Ця зміна вже впроваджена на веб-сайтах Toyota в Японії та Північній Америці, а незабаром охопить інші ринки по всьому світу. "Це пов'язано з пошуковою оптимізацією", - прокоментував зміну назви представник Toyota. "Ми хочемо, щоб люди могли у два кліка знаходити GT86 в інтернеті".

Нагадаємо, що представлений гіперкар Ferrari з найпотужнішим мотором в історії компанії. Машину назвали Daytona SP3.

Раніше стало відомо, що в Україні виявлено рідкісний прототип Заз" Перспектива " кінця 1970-х років. Після реставрації концепт можна буде побачити в одному з музеїв України.

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