Навесні в автосалонах: названо українські ціни на оновлений Skoda Karoq

Skoda в Україні анонсувала старт продажів оновленого кросовера Karoq. Повідомляється, що перші клієнтські автомобілі з'являться в автосалонах марки вже в березні 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.
Через місяць після офіційної прем'єри рестайлінгового кросовера, офіційно стала відома моторна лінійка і ціни на машини, які будуть доступні українським покупцям. Skoda Karoq буде доступний в трьох комплектаціях: Active, Ambition і Style. Моторна лінійка залишилася колишньою.
Базовим є 1,4-літровий бензиновий турботомор потужністю 150 к.с., який працює в поєднанні з 8-ступінчастим "автоматом". Плеяду турбодизелів представляють 2,0-літровий мотор потужністю 110 і 150 к.с. Залежно від вимог клієнта, дизельний кросовер можна вибрати з 6-ступінчастою "механікою", або роботизованою трансмісією з подвійним зчепленням на сім передач.
Відзначимо, що з 2017 року на більш ніж 60 ринках було продано близько 500 000 автомобілів Karoq.
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