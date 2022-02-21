Весело і страшно: як їде карт на ракетній тязі

Фанат ракетного транспорту з США за своє життя перевів на реактивну тягу найрізноманітніші транспортні засоби - від мотоциклів до класичного Jaguar S-Type. Але найсмішнішою його роботою став реактивний карт.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на YouTube-канал Robert Maddox.

Роберт Меддокс будує ракети з 17 років, за що і отримав прізвисько "Рокетмен". Можливо, він просто любить швидкість, або в молодості його не взяли в космонавти. В інженерних колах винахідник відомий створенням красивих мотоциклів з реактивним двигуном і трохи менш красивим ракетним Jaguar S-Type.

Але найсмішнішою своєю роботою Меддокс вважає реактивний карт, який заслужив власне ім'я - The Beast (звір). Попри тремтячу картинку з камери, цікаво спостерігати як "наркоман швидкості" ганяє по пустелі на маленькому карті зі швидкістю 150 кілометрів на годину з розпеченим реактивним мотором за спиною.

Причому, автор розробки стверджує, що карт здатний ганяти вдвічі швидше, але він не хоче ризикувати, керуючи ним однією рукою на таких швидкостях. Чи Так це насправді, можна переконатися прикупивши один з реактивних двигунів на сайті винахідника maddoxjets.com за ціною всього лише від 850 доларів.

Нагадаємо, що минуло майже чотири роки з того часу, як в лютому 2018 року Ілон Маск запустив Tesla Roadster в космос за допомогою ракети SpaceX Falcon Heavy. Зараз електромобіль знаходиться на відстані 377 мільйонів кілометрів від Землі.