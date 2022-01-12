Для вузьких вулиць Львова та Чернівців: новий мінівен Hyundai навчили їздити боком

Компанія Hyundai на виставці CES в Лас-Вегасі представила концептуальний водневий Мінівен M.Vision POP. Дослідна машина отримала чотири керованих колеса.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Головна мета такої конструкції - вільно пересуватися, або розвертатися в обмежених просторах забитих парковок вузьких вулиць і тісних площ в старих містах. В першу чергу, перспективним автомобілям на водні пророкують роль таксі.

Підвіска, Рульове управління і гальмівні механізми підтримують виворіт всіх коліс на 90 градусів. Вже у 2023 році корейський автовиробник повинен представити модульну платформу з подібними можливостями шасі, на базі якої буде створено ціле сімейство машин – від компактних сітікарів до легких комерційних машин і мінівенів.

У кожному колесі з'явиться по своєму власному електромотору. Крім того, в 2025 році корейський автовиробник збирається обладнати нові машини на водні системою автономного водіння.

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