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З України намагалися незаконно вивезти ретроавтомобіль за підробленими документами

Автор: Вадим Добровольский

Українські прикордонники запобігли незаконному вивезенню ретроавтомобіля з країни. Москвич-401 хотіли вивезти до Польщі за підробленими документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Прикордонники затримали ретроавтомобіль Москвич-401 на пропускному пункті "Краковець" 9 лютого 2022 року. Машиною 1955 року керував 27-річний українець, який прямував до Польщі.

Під час огляду та перевірки автомобіля прикордонники та митники виявили невідповідність VIN-коду на кузові автомобіля з інформацією в реєстраційних документах.

Москвич-401 випускався на заводі МЗМА в Москві з 1954 по 1956 рік.
Автомобіль оснащувався бензиновим двигуном об'ємом 1,1 літра потужністю 26 к.с. і 3-ступінчастою механічною коробкою передач. З таким силовим агрегатом машина могла розганятися до 90 км/год.

Нагадавши, в Україні майстер-самоучка побудував Екстремальний всюдихід. Машина, оснащена мотором Mercedes створена для подолання боліт та іншого важкого бездоріжжя.

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Автомобільний ринок