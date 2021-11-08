Українська електрична вантажівка за 16 тисяч доларів піде у серію наступного року

Електричний вантажний автомобіль CoolОn тысяч в 16 000 доларів. Серійне виробництво модульної машини почнеться в Кривому Розі вже в наступному році.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Промисловий портал.

Заплановано, що щорічний тираж електричних розвізних фургонів, платформ та інших комерційних машин на шасі CoolOn перевищить 2000 примірників. В амбітних планах компанії-до 2022 року почати випуск машин, також налагодити складання електромоторів, тягових акумуляторів, блоків управління та іншої електроніки.

До 2025 року на підприємстві в Кривому Розі розраховують виробляти близько 20 тисяч електричних вантажівок на рік.

Залежно від конфігурації шасі та обраної модифікації вантажопідйомність фургона становить від 1,5 до 2,5 тонни. Літій-залізо-фосфатний акумулятор має ємність в 60 кВт*год, якого повинно вистачати для подолання 300 кілометрів ходу на одній зарядці.

На CoolOn буде встановлений один або два електродвигуна потужністю до 120 кіловат (163 к.с.). Залежно від побажань клієнтів CoolOn можуть мати передньопривідну конфігурацію, або систему повного приводу.

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