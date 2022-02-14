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Українська армія отримає унікальний автомобільний причіп: що на нього встановлять

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Понеділок 14 лютого 2022 09:29
Українська армія отримає унікальний автомобільний причіп: що на нього встановлять Нова РЛС "Артамон" на базі причепа (Фото: defence-ua.com)
Автор: Олександр Мороз

Українські інженери розробляють нову радіолокаційну станцію на базі цифрових антенних решіток. РЛС, що отримала ім'я "Артамон" призначена для виявлення і цілевказівки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на видання портал Defence Express.

Роботу над цією РЛС на базі цифрових антенних решіток веде київське підприємство "Скайнет ltd" спільно з ДП завод "Арсенал". Нова технологія вже реалізована в модернізованих "Шилках "-ЗСУ-23-4м А1" Рокач" (счетверенная зенітна установка калібром 23 мм).

"Зараз" Скайнет ltd "для Сухопутних військ Збройних Сил України на замовлення Міноборони розробляє дослідний зразок і повинен вийти на випробування з РЛС виявлення і цілевказівки на базі цифрових антенних решіток - "Артамон". Ми цим питанням займаємося і до кінця цього року ця робота буде виконана", — розповів директор підприємства Леонід Шацман.

Українська армія отримає унікальний автомобільний причіп: що на нього встановлять

Цілком природно, для транспортування "Артамона" був розроблений новий причіп, назва якого поки не Розсекречена. Серед несекретних характеристик РЛС - можливість виявлення цілей з ефективною площею відбиття 1 кв. метр на дальності 80-100 км.

При цьому установка має малі габарити та незначну потребу в енергоживленні. "Артамон" дозволяє миттєво, в секторі 60 на 30 градусів по азимуту і кутку місця, виявляти цілі, визначати їх координати та видавати цілевказівки на поразку.

"Користувачем" цих цілевказівок, повинна бути система управління зброєю, яку ми також розробляємо спільно з НВО "Арсенал" - РЛС "Сагайдак". Або радіолокаційні станції армійських зенітних комплексів, таких як" Оса"," Тунгуска" та інші", — додав Розробник.

Українська армія отримає унікальний автомобільний причіп: що на нього встановлять

ЗРК "Оса" - на цей момент основний засіб ППО в сухопутних військах

Таким чином, сухопутні війська вже в цьому році почнуть впровадження нової системи, яка здатна значно підвищити ефективність наявних армійських ЗРК.

Нагадаємо, що Збройні Сили України прийняли в експлуатацію на особливий період кілька нових моделей машин. Серед них - штабний автомобіль і пересувні майстерні.

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