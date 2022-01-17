Хто в Україні найчастіше порушує ПДР: перевірте, чи немає в списку вашого автомобіля

Стали відомі автомобілі, які в Україні найчастіше порушують ПДР. Перше місце - за маркою Volkswagen з результатом в 417 915 виписаних штрафів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на "Київ оперативний".

Цікаво, що левова частка штрафів власникам Volkswagen виписана саме на підставі даних камер автоматичної відеофіксації порушень ПДР. А ось фізично адміністративні постанови співробітники поліції найчастіше виписували автомобілям марки Porsche. На їх частку припало майже 10% від усіх складених постанов. "Срібло" і "бронзу" утримують Tesla (8,1%) і Renault (7,3%).

За інформацією "Штрафи UA", найбільше штрафів за минулий рік назбирав водій сідельного тягача DAF XF. Уявіть, вантажівка за 12 місяців порушила ПДР 212 разів, у середньому по 17 разів на місяць. Загальна сума штрафу перевищила 67 000 гривень. На другому місці опинився Range Rover, який зумів попастися на 175 штрафів. Він винен до бюджету України близько 72 000 грн. Третім за кількістю штрафів на одну машину став кросовер Lexus RX. На японський паркетник склали 134 протоколи на суму в майже 58 000 гривень.

Найбільше штрафів виписали у вересні 2021 року, а саме 658 686 штук на загальну суму 289,3 млн гривень. Експерти пов'язують це з масовим поверненням жителів мегаполісів з відпусток і одночасно з цим активізацію ділових автомобільних поїздок. Найчастіше ПДР порушували водії столиці, але кияни, або гості Києва є і найвідповідальнішими платниками автомобільних штрафів.

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