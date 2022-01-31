Через подорожчання розмитнення: порт "Чорноморськ" під Одесою переповнений уживаними авто

На складах порту "Чорноморськ" не залишилося місця для машин після розвантаження порома з уживаними корейськими автомобілями. Причина в нових митних тарифах, через що клієнти не хочуть покапати іномарки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт Деловая Одеса.

28 січня з судна Yong Shin в порту вивантажили 1432 автомобілі з Кореї, при цьому на складі вже знаходилися близько 1200 б/у машин. У перші дні лютого очікується ще одне судно, яке доставить 1308 нових і старих машин.

Якщо найближчим часом не вдасться розвантажити склади, то наступну партію автомобілів просто нікуди буде вивантажувати. Це загрожує порту і судновласникам чималими збитками.

Затримки з вивезенням авто зі складів викликані новими індикативними цінами (їх Митниця використовує замість реальних цін авто при розрахунку величини митних зборів і платежів) на автомобілі, імпортованими з Кореї.

Ціни підвищилися, в середньому, на 2 тисячі доларів за одне авто. Після введення нових індикативів число відвантажених з Кореї авто зменшилося у два рази. Але склади все одно переповнені.

Для багатьох українців старе авто - єдиний спосіб придбати власну машину. Але далеко не всі з них, готові платити ціну в 1,5-2 рази більше ринкової.

Адміністрація порту звернулася до митниці з проханням ще раз переглянути індикативні ціни та встановити їх на справедливому рівні. За її оцінками, збитки підприємства через завищення вартості розмитнення тільки в лютому складе близько 1 мільйона гривень, а припинення постачання автомобілів з Кореї в цьому році стане причиною недоотримання бюджетом близько 25 млн грн.

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