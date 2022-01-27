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У брудних черевиках не входити: 700 тисяч кросоверів Nissan відкликають з незвичайної причини

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Четвер 27 січня 2022 14:53
У брудних черевиках не входити: 700 тисяч кросоверів Nissan відкликають з незвичайної причини Позашляховик Nissan Rogue / X-Trail (Фото: Nissan)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Nissan оголосила про масштабне відкликання в США кросоверів Rogue, що продаються в Україні під ім'ям X-Trail. Причина-небезпека загоряння автомобіля через мокре взуття.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Згідно з даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), відгук стосується майже 700 тисяч кросоверів, випущених в період з 2014 по 2016 рік.

Причиною відкликання є талий сніг або вода з взуття, які накопичуючись під водійським сидінням можуть потрапити всередину електричного роз'єму. Це своєю чергою може вивести з ладу електропривод водійського сидіння або електричні склопіднімачі, розрядити акумулятор або навіть привести до загоряння автомобіля.

У брудних черевиках не входити: 700 тисяч кросоверів Nissan відкликають з незвичайної причини

Втім, на думку NHTSA така небезпека загрожує всього лише 1% з числа відкликаються автомобілів. Проте, власників кросоверів попередили, що якщо вони помітили подібні "симптоми хвороби" їм слід терміново звернутися на авторизовану СТО.

Сам же Nissan поки вивчає проблему і шукає її рішення. Очікується, що навесні 2022 року потенційно дефектні автомобілі почнуть запрошувати в сервіс. А до того часу, японська марка письмово повідомить власників, порушених сервісною акцією кросоверів, про можливі ризики.

У брудних черевиках не входити: 700 тисяч кросоверів Nissan відкликають з незвичайної причини

Нагадаємо, що компанія Nissan зупинила своє складальне підприємство поблизу Барселони. Останній автомобіль з його конвеєра зійшов 16 грудня. Цим автомобілем став пікап Nissan Navara.

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