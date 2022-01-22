У царстві незамерзайки: як вибрати зимову рідину омивача для автомобіля

При температурі близько нуля витрата омиваючої рідини істотно збільшується. Кожен зустрічний чи попутний автомобіль так і норовить забризкати вам лобове скло і фари. Автомобілісти жартують, що в таку погоду витрата "омивайки" наближається до витрати палива:

Які бувають типи омиваочої рідини і якому варіанту краще віддати перевагу, читайте нижче в матеріалі РБК-Украина Авто.

Склад зимової рідини омивача рідини дуже простий: на 60-70 відсотків вона складається з води, а решта – спирт, який і відповідає за стійкість до морозу. В "омивайках" застосовують декількох видів спирту: етиловий, метиловий або ізопропіловий. Також часто додаються ароматизатори та миючі засоби в невеликих кількостях. Головне завдання ароматизаторів - частково або повністю нейтралізувати запах спирту.

Етиловий - найдорожчий і найбезпечніший. Метиловий - шкідливий для організму при попаданні всередину або на слизову очей, носа, але коштує дешевше і має найнижчу температуру замерзання. Ізопропіловий спирт коштує майже як етиловий через свою меншу шкідливість.

У сучасних омивають рідинах найчастіше використовують етиловий або ізопропіловий. Використання метилу деякий час і зовсім намагалися заборонити.

Що вибрати: готову "незамерзайку" чи концентрат

Більшість автомобілістів користуються готовою рідиною омивача, яку потрібно просто залити в бачок омивача під капотом. Такі "незамерзайки" мають різну стійкість до морозу. Найчастіше виробники заявляють, що їх рідини здатні витримувати до -12 або -20 градусів за Цельсієм.

Більш слабкі розчини зазвичай коштують дешевше, адже що в їх складі менше спирту і більше води. Купувати їх переважно лише в міжсезоння, а взимку - в період з температурою близько нуля.

Потрібно розуміти, що більшість фабричних омиваючих рідин не готові витримувати заявлену на упаковці температуру. Причин може бути кілька: і лукавство з боку виробника, і випаровування спирту при нещільній упаковці на тривалому зберіганні. Тому краще використовувати рідину, яка розрахована на -20 градусів.

У сильні морози намагайтеся не мити лобове скло в непрогрітій машині. В такому випадку спирт майже моментально випарується з поверхні скла, і на ньому утворюється найтонша плівка замерзлої води, яка обмежить видимість. Якщо ж лобове вже злегка нагріте, то такий ефект не з'явиться.

Існують також концентрати. Вони самі по собі розраховані на -70 ... -80 градусів за Цельсієм і в чистому вигляді можуть використовуватися тільки в особливих випадках – в зонах з екстремально низькими температурами.

В умовах нашого клімату вони дозволяють заощадити - до 30-40% на одному і тому ж обсязі омиває рідини. Рецепт самостійного приготування "незамерзайки" вкрай простий: потрібно змішати воду і концентрат в правильній пропорції. Співвідношення та одержувана мінімальна температура замерзання зазвичай вказуються на упаковці. До недоліків концентратів варто віднести клопіткість - потрібно мати запасну тару, заздалегідь замішати розчин, та й просто не забути його взяти з собою. Концентрати зазвичай продаються в магазинах автотоварів.

Де купувати: на заправці, в магазині, або автосалоні

Автомобілісти діляться на два види: одні купують "омивайку" тільки коли бачок омивача спорожніє повністю, другі мають своїх улюблених виробників і користуються тільки їх продукцією.

"Незамерзайка" найближче до водія на АЗС. На мережевих заправках, як правило, продається два види омиває рідини - дешевше і подорожче. Перша відрізняється більш агресивним запахом і простенькою упаковкою, друга ж виглядає серйозніше і може витримувати більший "мінус". Те, що вони навіть в мороз стоять на піддонах біля входу на вулиці, натякає покупцеві на їх стійкість до низьких температур. На ринках і в супермаркетах асортимент складається, головним чином, з дешевих "незамерзайок".

Омиваючі рідини класу "преміум" можна знайти в автомобільних магазинах або у відділах аксесуарів офіційних автосалонів. Не дивуйтеся, у багатьох поважаючих себе автомобільних брендів є "омивайки" під власним ім'ям.

Такі рідини коштують у 2-3 рази дорожче і відрізняються тим, що в них використовуються гіпоалергенні миючі засоби. Крім того, нейтралізатори запаху роблять їх зовсім нейтральними, так що навіть чуйний ніс не помітить аромат спирту.

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