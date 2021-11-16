Самураї згуртувалися: Toyota для захисту ДВС створила альянс з чотирма японськими виробниками

Найбільший у світі автовиробник, концерн Toyota, об'єднав навколо себе ще чотири японських марки. Мета – максимально відстрочити припинення виробництва машин з двигунами внутрішнього згоряння.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoNews.

У прагненні протистояти загальносвітовому бренду на тотальну електрифікацію транспорту, Toyota придбала союзників в особі компаній Subaru, Mazda, Kawasaki і Yamaha.

Японці впевнені, що Захід двигунів внутрішнього згоряння ще далекий і відмовилися підписувати рішення ООН про заборону торгівлі автомобілями з ДВС до 2040 року.

Голова Toyota Акіо Тойода

В рамках ініціативи, оголошеної 13 листопада, коаліція з п'яти японських компаній вивчить нові, більш екологічні види палива для двигунів внутрішнього згоряння.

Так, Toyota спільно з Mazda адаптують півторалітровий двигун Skyactiv-D для роботи на біодизельному паливі. Subaru розглядає можливість виробництва синтетичного палива з біомаси, а Yamaha з Kawasaki розробляють для своїх мотоциклів водневу силову установку. Відзначимо також, що у Toyota також є серйозний досвід у створенні водневих двигунів. Маються на увазі модель Mirai та спортивна версія хетчбека Corolla.

ДВС компанії Toyota, що працює на водні

Свою точку зору виробники обґрунтовують турботою про клієнтів, яких вони не хочуть обмежувати у виборі силових установок. Але при цьому не відмовляються від випуску електромобілів – нещодавно Toyota представила кросовер bZ4X, який складе конкуренцію американському бюджетнику Tesla Model Y.

Нагадаємо, що глава концерну Toyota Акіо Тойода застеріг від зайвого захоплення повною електрифікацією автотранспорту. Він заявив, що це може обернутися справжньою катастрофою для економіки Японії.