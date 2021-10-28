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Tesla наступного року отримає дешеві акумулятори з великим запасом ходу

Автор: Константин Широкун

Panasonic офіційно представив нові акумуляторні елементи стандарту 4680, які будуть використовуватися на електромобілях Tesla. Вони повинні бути дешевше і ефективніше існуючих тягових акумуляторів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek.

Минулого року Tesla оприлюднила свій план з виробництва власної акумуляторної батареї з новим хімічним складом. Автовиробник стверджує, що розв'язував серйозні проблеми, які заважали галузі виробляти більші циліндричні літій-іонні елементи в новому форматі під назвою 4680.

Компанія Panasonic, найстаріший партнер Tesla з виробництва акумуляторів, попередньо оголосила про розгортання лінії з виробництва прототипів нової акумуляторної батареї. У Panasonic також заявили, що готові інвестувати у виробництво нової акумуляторної батареї Tesla, якщо тестове виробництво виявиться успішним.

Ємність нового батарейного елемента в п'ять разів більше, ніж у попередніх моделей меншого розміру. Якщо випробування виробничих процесів виявляться успішними, то перші Tesla з новими акумуляторами з'являться на дорогах вже в кінці 2022 року.

Нагадаємо, що представлений новий Range Rover. Машина отримала електричні двері, топовий мотор BMW і ціну від 4 млн гривень.

Раніше стало відомо, що китайська компанія показала інноваційний літаючий автомобіль. XPeng представив концептуальний літаючий автомобіль HT Aero.

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Автомобільний ринок