Термінатор, наші дні: водій снігоприбирача розбив майже 50 машин під час розчищення дороги

Снігоприбиральна машина розбила понад 40 автомобілів, розчищаючи автомагістраль в американському штаті Огайо. 12 осіб при цьому отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor1.

Судячи з відео, водій снігоприбиральної машини їхав з досить високою швидкістю, викидаючи сніг прямо на смугу зустрічного руху. В результаті багато водіїв через заліплені снігом лобове скло втрачали орієнтування - стикалися між собою і вилітали в кювет. Стверджується, що так були пошкоджені, як мінімум, 47 автомобілів.

Нижче в іншому відеоролику показані наслідки роботи снігоприбирача - багатьом машинам буде потрібен серйозний кузовний ремонт. Повідомляється також, що 12 осіб отримали незначні травми.

Водій снігоприбиральної машини на час розслідування відсторонений від роботи. Він пройшов медичний огляд, результат якого поки не повідомляється.

За словами представника Комісії з доріг та інфраструктури штату Огайо Чарльза Сирілла, ця траса є однією з найбезпечніших в країні, а водії спецтехніки проходять дуже серйозну підготовку.

У процесі розслідування комісія зв'яжеться з усіма постраждалими в результаті цього інциденту. Вони також мають право подати позов про відшкодування матеріальних збитків.

Нагадаємо, що компанія Hanyang Robotics анонсувала безпілотну снігоприбиральну машину Snowbot S1. Робот призначений для розчищення заметів на парковках і прибудинкових територіях.