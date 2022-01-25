Технології та екологія не мають значення: названо головні критерії при виборі автомобіля

Свіже опитування автомобілістів показало, що покупці нових машин більшою мірою цінують якість і стиль, ніж безпеку або низький рівень шкідливих викидів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoExpress.

В опитуванні, проведеному компанією Auto Express Autovia, взяли участь понад 1200 британських автомобілістів. Питання були ранжовані по 17 різним факторам в залежності від того, наскільки цінними вони є для покупців легкових машин.

В результаті проведеного аналізу виявилося, що ключову роль в процесі вибору автомобіля грає репутація бренду. Так, якість була головним критерієм на думку 61% покупців, другим за значимістю слідував "стиль моделі" - 53% потенційних клієнтів. Третім за популярністю серед критеріїв вибору був названий позитивний попередній досвід володіння - 51 відсоток респондентів, а "оптимальне співвідношення ціни і якості" виявилося на четвертому місці.

А ось привабливість транспортного засобу в плані безпеки та екологічності набрала всього 24% і 9% відповідно. Менше покупці автомобілів покладаються тільки на рекомендації сім'ї та друзів – всього 6 відсотків опитаних.

На протилежному кінці шкали опитування - фактори, які змушують покупця уникати певного автомобіля. І тут знову головними критеріями відмови стали погана репутація щодо якості і негативне сприйняття іміджу бренду в цілому. Незважаючи на всю суб'єктивність оцінки репутації, під нею ховається раціональне зерно - адже низька якість призводить до невиправдано високих витрат на обслуговування і ремонт.

Нагадаємо, що Компанія Dodge офіційно оголосила конкурс на посаду амбасадора бренду. І за цю не курну, але димну роботу пропонує річний оклад в 150 тисяч доларів.