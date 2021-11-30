Як тобі таке Ілон Маск: BMW достроково почала поставки електрокарів i4 клієнтам

Компанія BMW приступила до відвантаження покупцям електромобілів i4 на три місяці раніше, ніж спочатку планувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу BMW.

На тлі постійних затримок із запуском новинок, що відрізняє компанію Tesla, німецький виробник BMW тішить клієнтів пунктуальністю зі своїми новими електромобілями. Ба більше – компанія йде з випередженням термінів.

Через трохи більше місяця після того, як перший серійний BMW i4 зійшов з конвеєра в Мюнхені, перші автомобілі були доставлені покупцям. Поставки почалися на три місяці раніше, ніж планувалося спочатку, при цьому компанія також готує до відправки перші позашляховики iX.

Моделі BVW iX і i4 знаменує собою нову еру для баварського бренду на шляху до повній електрифікації своїх автомобілів. У найближчі роки за ними підуть повністю електричні версії BMW 7 серії, BMW X1 і бестселера BMW 5 серії. Для цього компанія вже модернізувала виробничу лінію в Мюнхені. Кожен завод марки в Німеччині з 2022 року буде виробляти повністю електричні автомобілі.

Електрокар BMW i4 доступний у двох версіях. Одномоторна модифікація eDrive40 потужністю 335 к.с. пропонує запас ходу в 590 км, в той час як більш повнопривідний двомоторний M50 розвиває 536 К. С. і здатний проїхати без підзарядки 520 кілометрів.

В даний час кожен четвертий автомобіль BMW Group в Німеччині електрифікований. Очікується, що до 2030 року більше 50 відсотків світових продажів баварського концерну буде припадати на електромобілі.

Нагадавши, дебютував кросовер BMW Concept XM з незвичайним дизайном. До кінця 2022 року автомобіль піде в серію і стане найпотужнішим кросовером марки.