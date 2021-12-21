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Водії Каліфорнії залишають автомобілі відчиненими, щоб не злити злодіїв

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Вівторок 21 грудня 2021 11:23
Водії Каліфорнії залишають автомобілі відчиненими, щоб не злити злодіїв Парковка автомобілів в Каліфорнії (Фото: скріншот youtube.com)
Автор: Олександр Мороз

Через часті випадки грабежів, деякі каліфорнійські водії залишають свої автомобілі відкритими - щоб показати грабіжникам, що там нічого красти. І таким чином намагаються уникнути вандалізму.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Крадіжки і грабежі стали настільки звичайним явищем в Каліфорнійській затоці, що деякі власники машин тепер залишають багажники своїх припаркованих автомобілів відкритими-щоб не обтяжувати злодіїв биттям стекол в автомобілі. В Інтернеті поширилися вірусні зображення двох позашляховиків, припаркованих поряд з відкритими багажниками.

Власник одного з позашляховиків пояснив: він робить так, щоб показати злодіям - красти в машині нічого. Однак місцева влада всіляко відмовляє інших водіїв наслідувати цей приклад.

Заступник начальника поліцейського управління Сан-Франциско Гаррет Том сказав, що при цьому "занадто багато може піти не так" - якщо залишити багажник відкритим, то злодій з легкістю отримає доступ до бардачка, де багато водіїв зберігають документи.

Водії Каліфорнії залишають автомобілі відчиненими, щоб не злити злодіїв

І закликав жертв автомобільних крадіжок без зволікань заявляти в поліцію, щоб та в свою чергу почала розслідування і посилила патрулювання в проблемних районах. Це, на думку копів, послужить стримуючим фактором для потенційних злочинців. Мер Сан-Франциско відкинув звинувачення в потуранні злочинності і закликав поліцію до більш рішучих дій.

Згідно з даними поліцейського департаменту Сан-Франциско, кількість зломів і крадіжок з автомобілів збільшилася в цьому році на 27 відсотків.

"Не розумію, чому люди хочуть зробити цей світ нестерпним, коли ми можемо зробити його прекрасним для всіх",- написано в одному з коментарів під цим відео. Наївний ідеаліст!

Нагадаємо, що жінка з Філадельфії народила дитину на передньому сидінні Tesla у той час як електромобіль їхав на автопілоті в пологовий будинок. Але через пробки на дорогах дитина народилася в машині.

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