Користуйтеся старим: Toyota агітує автомобілістів не купувати нові машини

Нові технології та оновлення впроваджуються в автомобілі кожен модельний рік. Автомобіль, куплений всього кілька років тому, швидко застаріває в технологічному відношенні. Toyota має намір направити цей процес в нове річище.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Asahi Shimbun.

Японський автовиробник запускає спеціальну програму під назвою Kinto Factory. Вона покликана продовжити вживаним моделям бренду актуальність і привнести в них нові системи. Ця послуга призначена для клієнтів, які хочуть оновлювати свої автомобілі за допомогою нових запчастин і програмного забезпечення.

Автомобілісти зможуть встановлювати оновлення програмного забезпечення багатьох систем активної безпеки. Вони також отримають можливість замінювати пошкоджені рулі, сидіння та інші елементи салону. Програма заміни автомобільних компонентів не безкоштовна, але дозволяє істотно економити кошти власникам машин. Ціни на підписку сервісу починаються від 10 000 ієн (2370 грн), і досягають 100 000 ієн (понад 237 000 грн). Поки що не всі моделі Toyota і Lexus будуть включені в сервіс.

Програма буде діяти на японському ринку і дозволить оновити такі машини, як Toyota Prius, Aqua, Alphard, а також Lexus NX. Тільки шість офіційних дилерів Toyota в Японії, розташованих в Токіо, Хамамацу і префектурі Сідзуока, підтримують нову послугу.

Багато автовиробників зацікавлені у продажу нових автомобілів і в якнайшвидшому оновленні автопарку. Але Toyota також розуміє, що життєво важливо підтримувати відмінні відносини зі споживачами та допомагати їм купувати автомобілі протягом багатьох років. Таким чином компанія істотно підвищує лояльність до свого бренду. Якщо програма виявиться успішною, то її спочатку розширять на інші дилерські центри в Японії, а потім випробують і на інших ринках.

Нагадаємо, що анонсовано великий кросовер від творців Renault Duster. Новинка отримає ім'я Bigster і виведе бренд в сегмент великих кросоверів.

Раніше ми повідомляли, що в Україні створено найдорожчий автомобільний причіп за 500 тисяч євро. Незвичайний причіп буде перевозити трамваї.