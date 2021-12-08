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Зовні Volkswagen, всередині – Ford: опубліковані перші зображення нового Amarok на базі Ranger

Автор: Олександр Мороз

Компанія Volkswagen поділилася тизерними ескізами пікапа Volkswagen Amarok другого покоління. Автомобіль буде вироблятися на заводах в Південній Африці та Аргентині.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Motor1.

Опубліковані зображення демонструють пікап з подвійною кабіною і рейлінгами на даху. Звертають на себе увагу рельєфний капот і масивні колісні арки. У салоні видно цифрова приладова панель, великий сенсорний екран мультимедійної системи і новий важіль селектора трансмісії.

Що стосується технічної частини, то вона повністю уніфікована з новим Ford Ranger - в 2019-му концерни Volkswagen AG і Ford уклали угоду про глобальну співпрацю в легкого комерційного транспорту, а також позашляховиків і пікапів.

Тим не менш, німці стверджують, що новий Амарок не буде просто копією американського пікапа з шильдиком Volkswagen. Хоча, щоб знизити витрати двері, Корпуси бічних дзеркал і ряд панелей у обох автомобілів ідентичні. А ось капот, передні крила, фари і решітка радіатора - відрізняються, .

Моторну лінійку Volkswagen Amarok другого покоління розділить з Ford Ranger: дволітровий турбодизелем, бензинова" турбочетверкой " EcoBoost об'ємом 2,3 літра, а також новий трилітровий дизельний двигун V6.

У продаж німецький пікап надійде в 2022 році. Випускати модель будуть на заводі в Аргентині, пізніше збірку налагодять на підприємстві Ford в південноафриканському Сілвертоні. Завод в Ганновері Амарок більше випускати не буде-зараз його модернізують під виробництво розрекламованого електричного фургона Buzz.

Нагадаємо, що концерн Volkswagen всерйоз розглядає IPO, як можливість продати більше акцій Porsche і залучити додаткові кошти в компанію. Гроші підуть на електрифікацію модельного ряду.

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