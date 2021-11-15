Скелі Коростишева та бруківка Львова: тестуємо новий кросовер Toyota Yaris Cross

З 19 листопада в Україні стартують продажі нового субкомпактного кросовера Toyota Yaris Cross. Щоб ближче познайомитися з машиною, редактор РБК-Укріана Авто взяв її на дводенний спринт-тест: вирушив у пробіг маршрутом Київ–Львів–Київ, попутно випробувавши цей передньопривідний SUV на бездоріжжі.

Один, два, три… Toyota Yaris Cross – вже шоста модель класу SUV в українській лінійці марки. І – найменша: при довжині 4172 мм цей субкомпактний кросовер B-класу на 223 мм коротший за CH-R, а за величиною колісної бази поступається йому 90 мм. Різниця в габаритах дозволяє не побоюватися внутрішньої конкуренції, та й цільова аудиторія машин різна.

Якщо CH-R адресований тим, хто шукає крос-купе зі стильним дизайном і не особливо переймається місткістю, то Yaris Cross більш практичний і, на думку тойотівців, має привабити молоді сім'ї.

Дизайн, салон та багажник

Молоді цей образ сподобається: "м'язисті" колісні арки з окантовкою із незабарвленого пластику, рельєфні боковини та виразний передок. Ансамбль фар і подвійної трапецієподібної решітки радіатора чимось нагадує мордаху французького бульдога. Забігаючи вперед, скажу, що і характером Yaris Cross виявився багато в чому з ним схожий: маленький, але боєвитий.

Автомобіль ділить з хетчбеком Yaris платформу GA-B глобальної архітектури TNGA (база у обох моделей однакова), тому в салоні мене зустрічає знайоме трьохспицеве кермо та 8-дюймовий дисплей медіасистеми на верху центральної консолі. Діапазону регулювань керма (змінюються виліт і нахил) та сидінь достатньо, щоб зручно розташуватися водіям будь-якого зросту.

Передні крісла завжди доведеться налаштовувати під себе вручну, зате профіль гарний – за 550 км до Львова спина жодного разу не попросила пощади. До того ж у двох топових комплектаціях є електричне регулювання поперекового підпору.

Другий ряд не такий гостинний. При рості 186 см я сів "сам за собою" з мінімальним зазором між колінами та спинкою переднього сидіння. Втім, від малюка B-SUV іншого й не чекаєш – субкомпактні міські кросовери розраховані переважно на двох попереду. Мабуть, тому у Yaris Cross на "гальорці" відсутні не тільки повітропроводи, а й стельовий плафон освітлення.

Зате багажник добрий. У порівнянні зі згаданим CH-R його об'єм майже на 100 літрів більший: 390 проти 297 л. При складених задніх сидіннях отримуємо 1090 л – гарний результат для субкомпакту.

А головне – зручність завантаження та перевезення. У багажному відділенні є лампочка та розетка на 12 В, а знімна фальшпідлога розділена на дві частини в пропорції 40:60. Іншими словами, можна грамотно і компактно запакувати в багажник вантажі різного формату та розміру без того, щоб складати другий ряд сидінь.

Три циліндри та адаптивний круїз: оснащення та характеристики Toyota Yaris Cross

Тойота та гібриди нероздільні, тому навіть для найменшого SUV у гамі пропонується гібридна версія. Але відкриває лінійку звичайна "бензинка": три циліндри, півтора літра робочого об'єму та потужність 125 "сил". Ця урізана версія "четвірки", знайомої по RAV4, поєднується на вибір з "механікою" або варіатором.

Під капотом гібридної версії Yaris Cross

У нас же в руках – гібридний Яріс Крос. Той же трициліндровий двигун тут має більш високу ступінь стиснення й працює за економічним циклом Аткінсона, а разом з електромотором сукупна потужність силової установки сягає 116 кінських сил.

За "глухою" секцією решітки радіатора – радар адаптивного круїз-контролю

За оснащенням новий тойотівський субкомпакт здатний змагатися з машинами вище. Всього запропоновано п'ять комплектацій й вже починаючи з другої можна за доплату замовити комплекс активної безпеки Toyota Safety Sense, який включає систему автогальмування при загрозі фронтального зіткнення, стеження за розміткою, розпізнавання дорожніх знаків, адаптивний круїз-контроль. У трьох "старших" версіях цей вражаючий набір входить у стандартне оснащення.

Літри на кілометри: витрати пального Ярис Крос

Свою трициліндровість мотор видає лише на старті характерним гуркотом і – що важливо – не докучає на холостих низькочастотними вібраціями, характерними для "трійок" меншого літражу. А далі – за звичайним для установок Hybrid Synergy Drive сценарієм: електроніка самостійно жонглює енергією, активуючи електромотор на розгоні та відключаючи ДВС при усталеній швидкості та достатньому заряді батареї. Допомога електромотора дозволять бути досить активним у міському трафіку та без побоювання виходити на обгони фур.

Примусово електричний режим можна включити кнопкою на центральному тунелі на швидкості до 80 км/год, але під скидання "газу" машина здатна їхати на електротязі й при 130 км/год. У місті можна легко вкластися в 4-5 л/100 км (при заявленому 3,4 л/100 км), а на маршруті від Львова до Києва при швидкості 110-120 км/год я привіз результат 6,5 л/100 км.

Швидше їхати можна, але навряд чи варто: зі зростанням швидкості падає ефективність гібридної установки та починає працювати на шкоду аеродинаміка. До того ж любителям швидкісних заїздів на далекі дистанції буде незайвим пам'ятати, що у гібридного Яріс Крос паливний бак всього 36 л – проти 42 л у бензинової версії.

На асфальті та поза ним: як їде Яріс Крос

В їздовому характері Yaris Cross найяскравіша особливість – відмінно налаштована підвіска. Вона проектувалася з розрахунку на рівні європейські дороги, але наші вибоїни ковтає на ура. Причому робить це інтелігентно: м'який поштовх і відсутність розгойдування після проїзду нерівності.

А що ж у даному випадку означає звання "кросовер"? Машина передньоприводна, а повний привід недоступний навіть за доплату. У цифрах відповідь становить 170 мм – саме така величина дорожнього просвіту. У поєднанні з короткими звисами це дозволяє безбоязно з'їжджати з асфальту: наприклад, мчати по вибоїстій ґрунтовці та штурмувати косогори.

Дорогою до Львова я заїхав до Коростишівського кар'єру, де машина жваво лавірувала вузькими доріжками між деревами й відважно підіймалася на каміння. Але треба пам'ятати, що ці вправи будуть безпечними тільки посуху, адже в трансмісії не передбачено електронного помічника, який би регулював крутний момент, що подається на ведучі, залежно від типу покриття.

Місце на ринку: ціна та конкуренти Toyota Yaris Cross

Після короткого дводенного знайомства новинка залишила по собі непогане враження. Якщо залишити за дужками тісноту та простоту другого ряду, Yaris Cross виправдає очікування тих, хто шукає сучасний компактний кросовер для міста. Потужності вистачає, палива при помірній їзді витрачає небагато, багажник зручний, а підвіска тішить енергоємністю.

Базова машина з бензиновим мотором та "механікою" коштує 545 тисяч гривень, з варіатором – 587 тисяч. Найдоступніший гібридний Yaris Cross обійдеться у 676 тисяч, а топ-версія Adventure, що побувала на тесті РБК-Україна Авто, оцінена у 805 тисяч.

Основним конкурентом в українському представництві Toyota бачать VW T-Cross, який трохи дорожчий на старті: від 647 тисяч гривень. Сюди потрапляють й інші B-SUV – Nissan Juke (512–779 тисяч гривень), Peugeot 2008 (612–808 тисяч) та Renault Captur (540–608 тисяч). Тому конкуренція в сегменті помітно загостриться.