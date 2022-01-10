Втратити права після 12 балів: в Україні хочуть ввести штрафні бали для водіїв

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект про введення штрафних балів для водіїв. Як тільки їх число досягне 12 - водія тимчасово позбавлять права керування транспортним засобом.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт Верховної Ради.

"У разі нарахування водієві дванадцяти і більше штрафних балів, а водієві, якому посвідчення водія видано вперше менш ніж один рік тому – восьми і більше штрафних балів, уповноважена посадова особа Національної поліції виносить вмотивоване рішення про тимчасове призупинення дії водійського посвідчення", – йдеться в законопроекті 6502, зареєстрованому 5 січня 2022 року.

Законопроектом передбачено, що порушення Правил дорожнього руху будуть оцінюватися в діапазоні від одного до п'яти штрафних балів:

1 бал - непристебнутий ремінь безпеки, перевезення дітей без автокрісла

- непристебнутий ремінь безпеки, перевезення дітей без автокрісла 2 бали - перевищення швидкості на 20 км / год, порушення правил проїзду перехресть, обгону, зупинок громадського транспорту, недотримання дистанції, використання за кермом мобільного телефону

- перевищення швидкості на 20 км / год, порушення правил проїзду перехресть, обгону, зупинок громадського транспорту, недотримання дистанції, використання за кермом мобільного телефону 3 бали - порушення правил руху і зупинки на смузі для громадського транспорту, перевищення швидкісного режиму на 50 км / год, ненадання проїзду швидкої, пожежним, а також поліцейським машинам, перевищення кількості пасажирів у маршрутному транспорті

- порушення правил руху і зупинки на смузі для громадського транспорту, перевищення швидкісного режиму на 50 км / год, ненадання проїзду швидкої, пожежним, а також поліцейським машинам, перевищення кількості пасажирів у маршрутному транспорті 5 балів - перевищення встановленої швидкості більш ніж на 50 км\год, створення аварійної ситуації, Втеча з місця ДТП

Відзначимо, що бали за порушення ПДР мають намір нараховувати паралельно зі штрафами. Закопроектом передбачається, що штрафні бали водія обнуляються через один рік (365 днів) з дня їх нарахування.

Призупинення дії прав водій може оскаржити в суді, але під час розгляду справи їздити все одно не зможе, інакше заплатить штраф 3400 гривень.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року в Україні збільшився прожитковий мінімум і, відповідно, всі пов'язані з ним платежі. У тому числі і вартість первинної реєстрації автомобіля.