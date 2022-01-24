Шокуючий майстер-клас: автомобільний розворот над прірвою в 14 прийомів

У мережі опублікований відеоролик, що зібрав вже більше 18 мільйонів переглядів. У ньому показаний розворот на "п'ятачку" розміром менше габаритної довжини автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на YouTube-канал DrivingSkill.

Півторахвилинне відео проглядається на одному подиху, адже з 14 рухів, зроблених водієм, кожен мiг стати фатальним. Часом одне із задніх коліс взагалі звішувалося над обривом. І написи WRC і 911 по бортах кузова зовсім не заспокоюють.

Цікаво, що для своєрідного майстер-класу був обраний не субкомпактний автомобільчик, а великий шестимісний мінівен Baojun 360 MPV довжиною понад 4,6 метра. Модель випускається в Китаї на спільному підприємстві SAIC-GM-Wuling.

При цьому виробник стверджує, що такi габарити роблять мінівен "більш зручним для паркування" в порівнянні з трирядними однокласниками. А взагалі ця модель позиціонується як ідеальний автомобіль для "сучасних молодих сімей".

Нагадаємо, що кінозірка і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер на бульварі Сансет в Лос-Анджелесі влаштував ДТП. Аварія сталася всього в парі кілометрів від будинку "Термінатора".