Найдорожчий російський автомобіль Aurus Senat виявився сповнений дефектів

В Aurus Senat, який є найдорожчим легковим автомобілем російської марки, виявилося безліч недоліків. Причому ціна одного такого лімузина перевищує 300 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Instagram Sopun Lab.

Одному зі співробітників детейлінг-центру в Москві довелося протягом 10 днів тестувати розрекламований російський "Роллс-Ройс" ціною від 317 тисяч доларів.

Не встиг лімузин, покинувши шоурум, проїхати всього з десяток метрів, як у нього загорілася помилка "Круїз-контроль з підтриманням дистанції не доступні". Потім перестав працювати додатковий стоп-сигнал, а бортовий комп'ютер видав відповідне повідомлення про помилку.

Також тестувальник поскаржився, що машину спочатку вело вправо, а у дилера так і не могли виставити Розвал-сходження коліс. Крім того, музична система викликала збої органів управління, а її параметри не регулювалися - доводилося машину глушити та заводити знову.

І ці дефекти випливли всього за 10 днів експлуатації. На думку випробувача, попри те, що Aurus Senat вже випускається і продається за захмарними цінами, він все ще залишається "передсерійним зразком".

Пост в Instagram тут же прокоментували небайдужі автомобілісти. "Кожен з іменитих брендів, привносив у світ автопромисловості нову фішку і тим самим заслуговував на повагу й увагу клієнтів. Аурус - звичайний бегемот з морально застарілим дизайном років на 20-25 і позбавленим смаку салоном", — написав один з них.

До речі, згідно з виробничим планом, з конвеєра заводу в Єлабузі має сходити понад 600 автомобілів Aurus Senat на рік, але за сім місяців на підприємстві вдалося зібрати тільки 60 передплачених Лімузинів.

Нагадаємо, що у базі Росстандарта з'явилося "схвалення типу транспортного засобу" (ОТТС) на преміальний позашляховик Aurus Komendant. І хоча модель офіційно ще не представлена, в документі містяться деякі характеристики автомобіля.