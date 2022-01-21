Найдешевший кросовер Renault представлено офіційно

Доступний кросовер Renault Kwid отримав рестайлінг. У паркетника 1,0-літровий бензиновий мотор, нові комплектації та системи безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на бразильський сайт Renault.
Рестайлінговий Renault Kwid представлено на своєму рідному ринку – у Бразилії. Залежно від комплектації ціни на оновлений Kwid варіюються від 11 до 12,5 тис. доларів.
Попри скромний цінник, машина непогано укомплектована. Вже в базовій версії є кондиціонер, передні електросклопідйомники, а також електроприводи дзеркал зовнішнього вигляду.
Автовиробник також заявляє, що на 10-15% покращилася паливна економічність завдяки появі системи старт-стоп. На українському ринку такий же мотор доступний на Logan і Sandero.
Раніше повідомлялося, що щиток приладів на нових моделях Hyundai може мимовільно згаснути в мороз. Корейський автовиробник відкликає гібридні кросовери через рідкісну несправність щитка приладів.
Також ми писали, що у General Motors придумали дешеві електрозарядні станції на водні. Електрика виробляється в водневих паливних елементах.