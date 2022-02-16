Родом з України: у США радянські "Жигулі", "Волги" та "Москвичі" продають за ціною Corvette та Mustang

У штаті Орегон продаються шість класичних радянських машин: троє "Жигулів", пара "Волг" і "Москвич". Ціни на автомобілі можна порівняти з американською класикою - від 11 до 23 тис. доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на eBay.
З причини рідкості масових радянських машин в США продавець не посоромився запросити за машини п'ятизначні суми. Так, ВАЗ-2107 1988 року оцінили в 11 тис.доларів. Машина знаходиться в оригінальному стані, але не позбавлена елементів тюнінгу. Так, в колір кузова пофарбований повітряний фільтр, а в салоні прописалася сучасна магнітола.
Пара ВАЗ-2106 істотно відрізняються станом. Одна знаходиться в повному "стоці", а друга істотно доопрацьована нерідними емблемами, легкосплавними колісними дисками та ін. Просять за класичні седани 17 і 14 тис. доларів відповідно.
Але судячи з того, що оголошення вже кілька разів виставлялося повторно, то високого попиту на збори немає. У США за 15-20 тис. доларів можна придбати вживані Chevrolet Corvette, Ford Mustang та інші культові американські авто 60-70-х років.
Також повідомлялося, що названо найпопулярніші кросовери в Україні. Бестселери за останні місяці істотно подорожчали.