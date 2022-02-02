З рисового лушпиння та олії: Nokian представила шину майбутнього з вторинної сировини

Nokian показала прообраз найбільш екологічної зимової шини, новинку назвали Green Step. Вона на 93% складається з поновлюваних або вторинних матеріалів.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.
У концептуальній шині Green Step використовується тільки натуральний каучук, а також відновлювані масла, зокрема, канолове масло. Практично всі пластифікатори, смоли та допоміжні речовини належать до поновлюваних ресурсів. Крім того, натуральна сіліка з золи рисового лушпиння виконує роль основного наповнювача протектора і боковини.
Альтернативним джерелом природного каучуку в найближчому майбутньому може стати рослина гваюла. За складом гумової суміші та малюнку протектора, а також технічними характеристиками фінським інженерам вдалося наблизити свою нову розробку до своїх флагманських фрикційних зимових покришок.
Нагадаємо, що Volkswagen вперше у світі повністю перевів автомобільний завод на випуск електрокарів. Нововведення торкнулося виробничого майданчика у Цвіккау.
Раніше ми повідомляли, що Skoda готує відразу три недорогі електромобіля в найбільш популярних сегментах. Новинки покажуть в найближчі кілька років.