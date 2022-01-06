По дорозі Hyundai: Mercedes-Benz почне пропонувати сонячні панелі для своїх електромобілів

Поки невідомо, чи добереться інноваційний електрокар Mercedes-Benz Vision EQXX до конвеєра або так і залMercedes представив інноваційний електричний концепт EQXX із рекордним запасом ходу РБК-Україна (rbc.ua)ришиться концептом. Однак, німецький автовиробник підтвердив, що вийде на ринок з власною технологією сонячних панелей.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Виступаючи під час презентації концепту Mercedes-Benz Vision EQXX, технічний директор Mercedes-Benz Маркус Шафер сказав, що власники майбутніх моделей електромобілів цього бренду матимуть можливість заказати "сонячні дахи", що допоможе розширити асортимент пропонованої продукції.

У компанії стверджують, що інтегровані в дах сонячні панелі дозволять збільшити запас ходу до 25 кілометрів на день. Фірмова технологія унікальна ще й тим, що енергія ролучена від сонця від елементів акумулюється в окремій літій-залізо-фосфатній батареї, яка забезпечує живлення кліматичної та вентиляційної систем, інформаційно-розважального комплексу, освітлення та інших допоміжних систем. Це знижує навантаження на високовольтну тягову батарею і збільшує дальність ходу на без підзарядки.

"Таким чином, у клієнтів в майбутньому буде вибір: скляні або сонячні дахи, які надзвичайно привабливі з естетичної точки зору і до того ж забезпечують приплив додаткової енергії в батарею», - зазначив Шафер Autoblog. "Ми працюємо з німецьким науково-дослідним інститутом Фраунгофера, з яким розробили дуже ефективний дах з сонячними панелями, яку ми почнемо встановлювати на серійні автомобілі, ймовірно, з 2024 року".

Відзначимо, що на ринку вже є кілька автомобілів з сонячними дахами європейського стандарту - наприклад, Hyundai Sonata Hybrid і Hyundai Ioniq 5 .

Нагадаємо, що Mercedes-Benz в Україні оголосив про старт продажів Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+. Новинка побудована на модульному шасі Mercedes-EQ і здатна проїхати на одному заряді батареї до 580 км.