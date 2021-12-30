Їх би до України: сотню пошкоджених торнадо нових суперкарів Chevrolet Corvette відправлять під прес

Торнадо обрушився на завод Chevrolet в Боулінг-Грін, штат Кентуккі. В результаті лиха постраждало близько 120 одиниць Chevrolet Corvette C8. Всі вони істотно пошкоджені та не підлягають ремонту.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Корлена Вернера.

Постраждалі машини чекає утилізація. Піти на такий радикальний крок американського автовиробника змусило побоювання перед прихованими дефектами зібраних машин. Повідомляється, що деякі екземпляри під час торнадо постраждали від обвалів задніх, інші машини отримали серйозні пошкодження в результаті пожежі, причиною якої стало коротке замикання на одному зі складів.

Ймовірно, що під прес потрапить навіть більша кількість суперкарів. Персонал заводу перевіряє залишилися готові автомобілі, щоб переконатися, що вони підходять для використання перед відправкою. Збиток, нанесений заводу, змусив підприємство на деякий час і зовсім зупинити виробництво автомобілів.

Повідомляється, що в результаті аварії на заводі клієнти будуть змушені чекати свої середньомоторні суперкари на кілька місяців довше. Про точні терміни поставки їм буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що Chevrolet запускає виробництво нового бюджетного кросовера в Узбекистані. Наприкінці грудня перша пілотна партія паркетників вже зійшла з конвеєра.

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