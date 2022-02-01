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Примус до зарядки: Tesla відкрила зарядні станції Supercharger для "чужих" електрокарів

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Вівторок 01 лютого 2022 09:47
Примус до зарядки: Tesla відкрила зарядні станції Supercharger для "чужих" електрокарів Audi e-tron на зарядній станції Tesla Supercharger в Норвегії (Фото: elbil24.no)
Автор: Олександр Мороз

Tesla розширює програму non-Tesla Supercharger Pilot з відкриття фірмової мережі станцій швидкої зарядки Supercharger для електромобілів інших автовиробників. Відтепер вона поширюється на Францію та Норвегію.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek.

Перші крок по допуску на свої станції швидкої зарядки "чужих" електрокарів інших марок Tesla зробила в листопаді 2021 року - на 10 станціях Supercharger в Нідерландах власники електромобілів інших брендів отримали можливість заряджати свої машини.

Примус до зарядки: Tesla відкрила зарядні станції Supercharger для &quot;чужих&quot; електрокарів

Тепер же Tesla офіційно оголосила про розширення програми на станції Supercharger, розташовані в Норвегії та Франції. При цьому число доступних станцій в Нідерландах зросло більш ніж до сорока.

Примус до зарядки: Tesla відкрила зарядні станції Supercharger для &quot;чужих&quot; електрокарів

Для того, щоб приєднати свій електромобіль до фірмової зарядки Tesla водіям машин інших марок потрібно просто завантажити додаток Tesla і мати перехідник з роз'ємом CCS2, якщо він не встановлений на автомобілі.

Відзначимо, що бюджетні Tesla Model 3/Y оснащуються цим роз'ємом з початку постачання в Європу, а преміальні Model S/X, призначені для ринків Старого Світу незабаром також отримають CCS2.

Очікується, що те ж саме Tesla зробить і в Північній Америці - можливість зарядки на станціях електромобілів від більш ніж одного автовиробника є головною вимогою для отримання доступу до 7,5 мільярдів доларів, інвестованим урядом США в зарядну інфраструктуру.

Нагадаємо, що компанія Tesla не випустить нових моделей у 2022 ріку: виробництво Cybertruck відкладено до 2023-го, електромобіль початкового рівня Model 2 поставлений на паузу, а про спорткар Roadster вже й не згадують.

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