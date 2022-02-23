Президенти Польщі та Литви відвідали одну з АЗС у Києві

Сьогодні, 23 лютого, відбувається робочий візит президента Польщі Анджея Дуди й президента Литви Гітанаса Науседи в Україну. В рамках поїздки по Києву глави держав відвідали одну з українських АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook WOG.

Керівники європейських держав продегустували каву на АЗС на трасі біля Рівного в с. Біла Криниця, перепочили й вирушили в дорогу.

Нагадаємо, що імпортна залежність України від Білорусі щодо моторного палива сьогодні становить близько 70%. Тому український уряд шукає шляхи диверсифікації джерел постачання нафти та нафтопродуктів.

Не виключено, що пріоритетними напрямками будуть обрані шляхи постачання бензину і дизеля з Литви через Польщу. Головним каменем спотикання залишається різний стандарт залізничної колії, який виключає безперешкодний транзит цистерн з паливом з Литви в Україну через Польщу.

Раніше повідомлялося, що сьогодні має відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з Гітанасом Науседою та Анджеєм Дудою, які перебуватимуть в країні з робочим візитом. Також повідомляється, що орієнтовно о 14: 15 буде зустріч президентів трьох країн з представниками ЗМІ.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський оголосив про зниження ПДВ на бензин і дизель. Ці заходи введені в рамках програми "економічного патріотизму".

Також повідомлялося, що кияни масово платять за паркування автомобілів наперед. Передплачено паркомісць на 1 млн гривень.