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Прем'єра близько: Lexus повністю показав дизайн свого першого справжнього електромобіля

Автор: Олександр Мороз

Компанія Lexus опублікувала нові фотографії електричного кросовера RZ. Новинка являє собою преміальний аналог моделей Toyota bZ4X і Subaru Solterra.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Lexus.

Опубліковані зображення показують, що Lexus буде набагато привабливішим, ніж Toyota bZ4X. починаючи з передньої частини з глухою решіткою радіатора, з боків якої розташовані тонкі фари з характерними денними ходовими вогнями у вигляді галочки. Відзначимо також вертикальні повітрозабірники, чорні розширювачі колісних арок і бічні спідниці того ж кольору.

Примітні також вітрове скло з великим нахилом, "купейна" лінія даху і затемнена задня стійка, що допомагає візуально розширити площу скління. Ззаду під вбудованим спойлером розташована Світлодіодна смуга на всю ширину кузова.

Технічні характеристики поки тримаються в секреті, але раніше компанія підтвердила, що Lexus RZ 450e є першим "справжнім" електромобілем бренду, адже маленький паркетник UX 300E був створений на базі бензинової моделі.

Передбачається, що техніку преміальний кросовер запозичить у топ-виконання Toyota bZ4X – двомоторну силову установку потужністю 218 к. с., систему повного приводу і батарею місткістю 72,8 КВт*год.

Президент Lexus International Кодзі Сато заявив, що ринковий дебют електричного кросовера відбудеться навесні цього року. А заодно поділився результатами роботи компанії за минулий рік.

Продажі автомобілів Lexus в 2021 році

  • Північна Америка-332 000 машин (+12% до попереднього року)
  • Китай - 227 000 машин (+1%)
  • Європа-72 000 машин (+2%)
  • Японія - 51 000 машин (+4%)
  • Близький Схід – 28 000 машин (+3%)
  • Південно-Східна Азія -30 000 машин (-5%)

Нагадаємо, що компанія Toyota спільно з виробником аксесуарів і запчастин для тюнінгу JAOS створили особливу версію рамного позашляховика Lexus LX600 - Offroad Jaos.

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