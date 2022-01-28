Представлено перший у світі надрукований на 3D-принтері автомобіль Rolls-Royce

Rolls-Royce Cullinan отримав кузов, надрукований на 3D-принтері. За такою технологією з карбону виготовлені передній і задній бампери, а також інші зовнішні елементи.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на компанію 1016 Industries.

У нинішньому різноманітті автомобільного тюнінгу виділитися важко, але компанія 1016 Industries обрала нетрадиційний спосіб, що гарантує увагу з боку потенційної клієнтури.

Спеціально для розкішного позашляховика Rolls-Royce Cullinan зовнішній Кузовний обвіс під назвою Limited Edition Custom. Змінені бампери та пороги, розширювачі колісних арок - здавалося б, все, як завжди, коли справа йде про зовнішній тюнінг.

Однак родзинка в тому, що всі ці карбонові деталі надруковані на 3D-принтері, чого раніше ніхто не пропонував. Як відзначили в компанії, даний комплект "використовує кілька передових виробничих технологій, які ніколи раніше не застосовувалися в галузі в таких масштабах".

Як водиться, все має свою ціну. Cullinan і сам по собі є одним з найдорожчих позашляховиків у світі, а в "тридепринтерній" версії ціна досягає шокуючих 500 тис.доларів.

Техніка залишилася без змін. Під капотом працює 6.75-літровий V12 з подвійним турбонаддувом, який в залежності від виконання розвиває 571 або 600 кінських сил.

Нагадавши, у Китаї вперше випустили серійні електромобілі з інноваційними твердотільними батареями.