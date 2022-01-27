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У Китаї випустили перші серійні електрокари з інноваційними твердотілими батареями

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Четвер 27 січня 2022 08:18
У Китаї випустили перші серійні електрокари з інноваційними твердотілими батареями Електромобілі Dongfeng E70 (Фото: Dongfeng)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Dongfeng Motor випустила перші 50 електричних седанів E70 з інноваційними твердотільними батареями. Дослідна експлуатація цих електромобілів почалася в таксопарках чотирьох китайських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на TheDriven.

Нагадаємо, що різниця між традиційною і твердотільною батареєю полягає в її електроліті: при використанні твердого електроліту між анодом і катодом істотно збільшується щільність енергії і, отже, запас ходу, а також зменшуються габарити і вага акумуляторів.

У Китаї випустили перші серійні електрокари з інноваційними твердотілими батареями

Оскільки перегрів і переохолодження не роблять особливого впливу на їх функціонал твердотільні батареї можуть швидше заряджатися і мають більш тривалий термін служби, ніж батареї з рідкими електролітами.

Однак, попри багаторічні дослідження, до сьогоднішнього дня електромобілі з твердотільними батареями не випускаються. Хоча на початку минулого року компанія Nio і анонсувала випуск електромобілів з твердотільними батареями ємністю 150 кВт*г, на ринок вони вийдуть не раніше четвертого кварталу 2022-го.

У Китаї випустили перші серійні електрокари з інноваційними твердотілими батареями

У нових електромобілях DongFeng Aeolus E70 використовуються твердотільні батареї, розроблені спільно з фірмою Ganfeng Lithium згідно з договором, підписаним в середині 2021 року. За прогнозами, твердотільні літієво-сірчані батареї ефективніше літій-іонних приблизно в п'ять разів.

Перша партія з 50 автомобілів DongFeng з твердотільними батареями відправилася в дослідну експлуатацію в таксопарки провінцій Цзянсі, Гуанчжоу, Чжецзян і Цзянсу.

У Китаї випустили перші серійні електрокари з інноваційними твердотілими батареями

Стандартний седан DongFeng E70, розроблений у співпраці з Peugeot і Citroen, вийшов на китайський ринок у 2017 році. Електромотор потужністю 125 кінських сил прискорює машину до сотні за 9,9 секунди. Батарея має ємністю 50,8 кВт*г забезпечує запас ходу в 351 кілометр.

Нагадаємо, що порівняльний тест Tesla Model 3 Long Range І Hyundai Sonata допоміг з'ясувати, як довго електромобіль може зберігати тепло в салоні, коли на вулиці холодно.

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