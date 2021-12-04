Батарейна альтернатива RAV4: перший електромобіль Toyota дебютував у Європі

У бельгійській столиці Брюсселі пройшла європейська прем'єра нової Toyota bZ4X. Це перша модель нового суббренда Toyota bZ - Beyond Zero.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.

Toyota bZ4X - це просторий і комфортабельний позашляховик з новою системою повного приводу, яка забезпечує кращу в своєму класі керованість і продуктивність на бездоріжжі, з окремими електродвигунами для кожної осі. І це перша модель, розроблена на базі нової електромобільної платформи.

У конструкції використані аеродинамічні елементи, що керують потоком повітря над і під автомобілем і збільшують запас ходу. До них відносяться отвори в кутах переднього бампера, захист днища, обидва спойлера і задній дифузор.

Довга колісна база робить п'ятимісний салон комфортним для пасажирів, а низько посаджена панель приладів з семидюймовим дисплеєм і екран мультимедійної системи діагоналлю 12 дюймів розташовані прямо по лінії погляду водія над рульовим колесом. Об'єм багажного відділення становить до 452 л при піднятих спинках задніх сидінь.

Передньопривідна версія кросовера оснащена електродвигуном, що розвиває 204 к. с. і 265 Нм крутного моменту. До першої "сотні" машина вистрілює за 8,4 секунди. Повнопривідний варіант 218-сильний варіант проробляє ту ж операцію за 7,7 секунди. Пропонується і функція "однопедального" управління з посиленням рекуперації енергії гальмування, що дозволяє водієві прискорювати і сповільнювати автомобіль, використовуючи тільки педаль газу.

Батарея високої щільності ємністю 71,4 кВтг забезпечить більше 450 км запасу ходу на одній зарядці по випробувальному циклу WLTP. За допомогою станції швидкої зарядки потужністю 150 кВт 80% заряду акумуляторів можна заповнити приблизно за 30 хвилин.

У Toyota стверджують, що тягова батарея збереже 70% свого ємності навіть після 10 років експлуатації або одного мільйона кілометрів пробігу, за умови, що клієнт буде проходити щорічне то в авторизованій СТО японської марки.

Кросовер оснащений комплексом Toyota T-Mate, що об'єднує системи активної безпеки і допомоги водієві. Завдяки модернізованим камерам і радарам дальність виявлення і здатність автомобіля розпізнавати небезпеки і перешкоди покращилися.

Старт продажів електрокроссовера Toyota bZ4X запланований на середину 2022 року. Ціни і комплектації поки не називаються. Це перша з семи моделей під електричним суббредом bZ, які японська марка планує випустити в найближчі три роки.

Нагадаємо, що у компанії Toyota розповіли про особливості європейської версії кросовера Corolla Cross і його відмінності від глобальної моделі. В Україні Toyota Corolla Cross з'явиться восени наступного року.