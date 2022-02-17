Названі ціни та комплектації: перший електрокроссовер DS їде в Україну

В Україні представлений перший електричний кросовер французького преміального бренду DS 3 Crossback E-Tense. Приймання замовлень вже відкрите, продажі стартують навесні.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу DS Automobiles.

Назва E-Tense вже відомо по спорткарах, неодноразово перемагали в перегонах Formula E. Тепер бренд DS Automobiles переносить електричний привід і на серійні моделі.

Первістком нової електричної лінійки став кросовер став DS 3 Crossback E-Tense. У рух машину приводить електромотор потужністю 100 кВт (136 к.с.) з крутним моментом 260 Нм. Розгін до сотні займає у французького паркетника 9,7 секунди.

Акумулятор місткістю 50 кВт*год забезпечує запас ходу в 320-341 км (по циклу WLTP). Час швидкої зарядки до 80% місткості батареї займає всього 30 хвилин.

До складу оснащення комплектації Performance Line входять 7-дюймова цифрова панель, Центральний сенсорний дисплей на 10,3 дюйма, Клімат-контроль, бездротова зарядка для смартфонів, адаптивний круїз-контроль з функцією Stop&Go, система попередження та екстреного гальмування Active Safety Brake і т. д.

Продажі електричного кросовера стартують Цієї весни, приймання замовлень вже відкритий. Ціна DS 3 Crossback E-Tense Performance Line в Україні починається з 999 000 грн.

Нагадаємо, що французький люксовий бренд DS представив концепт E-Tense Performance. Електричний суперкар побудований на шасі прототипу Формули E.