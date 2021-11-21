Перший автомобіль Huawei та седан Skoda Slavia за 13,5 тисяч доларів. Головне зі світу авто

Технологічний гігант Huawei представив перший автомобіль власної розробки, Skoda показала бюджетний седан Slavia. Toyota не хоче відмовлятися від ДВС, а електромобільний стартап Lucid готується до серійного випуску седанів Air, маючи в активі портфель замовлень на 1,3 млрд доларів.

Про найважливіші автомобільні новини тижня, що минає, читайте нижче в огляді РБК-Укаріна Авто.

Huawei представив свій перший електромобіль Avart 11

Технологічний гігант Huawei приєднався до автомобільної індустрії: на автосалоні в Гуанчжоу компанія презентувала свій перший електромобіль. Новинка отримала назву Avatr 11.

У створенні новинки також брали участь компанії Changan (розробила платформу та відповідала за налаштування шасі) та CATL (постачатиме акумулятори). А, власне, у Huawei була роль розробника мультимедіа та онлайн-технологій.

Поки що Avatr 11 є концептом, тому технічні характеристики розсекречено лише.частково. Зокрема, оприлюднено розгін до першої "сотні" (4 секунди) та запас ходу на одній зарядці (700 км). Також оголошено, що серійна версія практично не зміниться зовні та технічно.

Серійне виробництво розпочнеться навесні 2022 року, а потім стартують продажі в Китаї. Чи з'явиться Avart 11 на інших ринках, поки невідомо. Натомість заявлено, що найближчими роками гамма бренду Avatr розшириться до чотирьох моделей.

Дебютував бюджетний седан Skoda Slavia

Компанія Skoda представила недорогий седан Slavia. Нова модель створена насамперед для Індії, де прийде на зміну бюджетнику Rapid.

Довжина – 4,54 м, багажник – 521 л. У базовій комплектації все по-максимуму прсто: аналогові прилади, звичайний кондиціонер, 7-дюймовий екран медіасистеми. Найрозкішніша Slavia отримала віртуальну "приборку", "клімат", 10-дюймовий дисплей медіасистеми, вентиляцію сидінь.

Двигуни - тільки бензинові, ї без гібридних виконань. Для базової версії запропоновано агрегат 1.0 TSI (115 к.с., "механіка" або "автомат"), для топ-модифікації - 1.5 TSI (150 к.с., "механіка" або DSG).

В компанії вже дали зрозуміти, що у найближчому майбутньому новинка також з'явиться поза Індією, хоча конкретні ринки названі не були. Чекаємо в Українї?

Toyota не хоче відмовлятися від ДВЗ

На тлі світового тренду переходу до електромобілів японська компанія Toyota закликає не поспішати з відмовою від двигунів внутрішнього згоряння. Щоб відстрочити припинення виробництва автомобілів з ДВС, компанія утворила альяснс із чотирма іншими японськими виробниками.

Toyota знайшла союзників в особі Subaru, Mazda, Kawasaki та Yamaha (дві останні компанії займаються випуском мотоциклетної техніки). Разом вони займуться розробкою більш екологічних видів палива для ДВЗ. Також серед перспективних напрямів є розробка водневих силових установок - у цій сфері Toyota має значні напрацювання.

При цьому компанія також виводитиме на ринок електромобілі. Услід за дебютним кросовером bZ4X найближчими роками в лінійці марки з'являться й інші моделі на електротязі.

Представлено кросовер Mazda CX-50

У лінійці Mazda – поповнення: представлено новий кросовер CX-50. Новинка не є заміною популярної моделі CX-5, а розширить охоплення покупців завдяки новій концепції купе-кросовера та ставці на повний привід.

CX-5 має платформу з поперечним розташуванням силових агрегатів і повний привід вже в базовій комплектації. Позашляховий настрій підкреслено обвісом із чорного ударостійкого пластику по периметру кзова та рейлінгами на даху.

Також у трансмісії є на вибір кілька їздових режимів, включаючи спеціальний, який призначений для буксирування причепа. Поки що для моделі запропоновано лише один мотор Skyactiv-G 2.5. натомість у двох варіантах потужності (190 і 230 л.с.).

Але є й погана новина: Mazda CX-50 призначена лише для США та Канади, на інших ринках продажі не передбачаються. А шкода - такий "позашляховик" непогано б допоміг марці наростити продажі в інших країнах, включаючи Україну.

Електромобільний стартап Lucid зібрав портфель замовлень на 1,3 млрд доларів

Компанія Lucid, що спеціалізується на електромобілях, поки що не випустила жодної товарної машини, але спромоглася зібрати портфель замовлень на вражаючі 1,3 млрд доларів. При цьому третій квартал 2021 року стартап закінчив зі збитками.

За підсумками дев'яти місяців фіксований чистий збиток склав 524 млн доларів, але в компанії з оптимізмом дивляться у майбутнє. Адже в активі наявні замовлення на 17 тисяч електричних седанів Air, які зможуть конкурувати з Tesla Model S.

Серійне виробництво планується розпочати у 2022 році з планом випустити 20 тисяч машин за перший рік. До того ж компанія підписала контракт на постачання батарей для гоночної серії Formula E, де змагаються електричні боліди.

Поточна капіталізація компанії Lucid досягла майже 90 млрд доларів, що вище, ніж у автоконцерну Ford і порівняно з ринковою вартістю гіганта General Motors.