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Стареньку 22-річну Skoda Felicia продають за 47 тисяч доларів

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Понеділок 14 лютого 2022 11:18
Стареньку 22-річну Skoda Felicia продають за 47 тисяч доларів Skoda Felicia 2000 року випуску (Фото: autoviva.cz)
Автор: Олександр Мороз

У Чехії виставлений на продаж Хетчбек Skoda Felicia 2000 року випуску з невеликим пробігом. І виручити за нього хочуть не менше 1 мільйона крон (приблизно 46 740 доларів США).

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на видання AutoViva.

Стареньку 22-річну Skoda Felicia продають за 47 тисяч доларів

Відзначимо, що Skoda Felicia була представлена в 1994 році як наступник моделі Favorit і продавалася в кузовах хетчбек, комбі та пікап до 2001 року. Всього за час випуску Skoda виробила 1,4 мільйона одиниць Felicia на заводах в Млада-Болеславі, Врхлабі та Квасинах.

Стареньку 22-річну Skoda Felicia продають за 47 тисяч доларів

Потім Феліцію змінила на конвеєрі модель Fabia першого покоління, в розробці якої активну участь вже брав материнський концерн Volkswagen.

Стареньку 22-річну Skoda Felicia продають за 47 тисяч доларів

Виставлений на продаж зразок Skoda Felicia, примітний тим, що майже все своє життя провів у гаражі - за 22 роки експлуатації машина проїхала всього 14 100 км і не отримала ні вм'ятин, ні подряпин. Автомобіль зберіг свої оригінальну фарбу і шини, а наклейка "Trumf" на задній стійці підкреслює високий рівень обробки салону.

Стареньку 22-річну Skoda Felicia продають за 47 тисяч доларів

Крім того, зразок отримав решітку радіатора в стилі Octavia. Як і зовні, так і всередині основа машина в ідеальному стані - з характерними для того часу оббивкою і багатобарвним пластиком.

Стареньку 22-річну Skoda Felicia продають за 47 тисяч доларів

Під капотом знаходиться 8-клапанний бензиновий двигун 1,3 MPI, що розвиває 67 к. с. (50 кВт) і 106 Нм крутного моменту. У парі з агрегатом працює п'ятиступенева механічна коробка передач.

Чи зможе ця "капсула часу" зацікавити місцевих колекціонерів, попри свою високу ціну?

Нагадаємо, що лінійка електромобілів Skoda поповнилася новою моделлю-купе-кросовером Enyaq iV Coupe. Одночасно була представлена "заряджена" RS-версія новинки.

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