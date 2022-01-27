Залишаться безкарними: які номерні знаки не розпізнають поліцейські патрулі-фантоми

У МВС розповіли про обмеження системи прихованого вимірювання швидкості в русі. Як виявилося, поліцейські автомобілі-фантоми розпізнають не всі номерні знаки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на FB-сторінку Антона Геращенка.

Як ми раніше розповідали, за 25 січня, перший день роботи прихованих поліцейських патрулів-фантомів, було виписано 990 адмінпостанов про перевищення швидкості. Однак, як виявилося, камери, встановлені на цих автомобілях, можуть "читати" не всі номерні знаки. Відтак, деякі порушники залишаться безкарними.

З іменними номерами проблем немає, вони розпізнаються, а порушник ідентифікується. "Літерні номери типу імен "САША" і "МАША" чудово фіксуються і отримують штрафи", - роз'яснив у Facebook радник міністра МВС Антона Геращенко.

Поки не вирішено питання щодо автомобілів дипломатів, номерам військових авто, і ряду інших спецавтомобілів.

Найбільша проблема - це авто-двійники та машини, зареєстровані до 2011 року. Бувають неточності в реєстраційних даних.

"Ми працюємо для усунення цієї проблеми", - зазначив Антон Геращенко.

Як зазначають у МВС, завдання "фантомів" - не збирати штрафи, а зробити дороги України безпечними. Тому в найближчі два роки відомство планує вивести на дороги країни ще 80 таких комплексів.

Нагадавши, КрАЗ побудував для ЗСУ першу партію тягачів для перевезення танків. Перші три автомобілі були передані Міноборони 25 січня.