Опубліковані перші фото серійного пікапа Tesla Cybertruck

У мережу виклали кілька нових фотографій електричного пікапа Tesla Cybertruck. На відміну від прототипу, показаного ще в 2019 році, машина не має дверних ручок і знімних ковпаків.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek.

Фотографії були розміщені на форумі клубу власників Cybertruck і викликали бурхливу реакцію. У електромобіля збережений "нетрадиційний" вигляд оригінального прототипу - з великими плоскими панелями кузова, гострими кутами і масивним лобовим склом. Але є і ряд помітних відмінностей. Наприклад, колеса позбулися пластикових ковпаків, які покращували аеродинаміку автомобіля, але дуже не подобалися фанатам марки.

На початковому прототипі не було ні склоочисника, ні бічних дзеркал - звичайна справа для концептуальних автомобілів, які не призначені для експлуатації на дорогах загального користування.

Tesla збиралася розробити бічні дзеркала так, щоб їх було "легко зняти", якщо законодавчо будуть дозволені камери замість дзеркал. Єдиний величезний склоочисник залишить великий неочищений сектор з боку пасажира. Втім, Tesla вже працює над електромагнітними двірниками, які якраз і повинні дебютувати на пікапі.

Ще одна річ, відсутня в новому прототипі, - це дверні ручки. Раніше в Tesla підтвердили, що серійна версія взагалі їх не матиме - машина розпізнає господаря i сама відкриє двері.

Всі ці зміни виразно показують, що перед нами готова до виробництва серійна версія Cybertruck. Ось тільки ринковий дебют пікапа постійно переноситься. Остання озвучена дата - початок 2023 року. Можливо, ситуація проясниться 26 січня, коли відбудеться велика конференція Tesla за участю Ілона Маска.

Нагадаємо, що прокуратура американського штату Каліфорнія злякала як автовиробників, так і звичайних водіїв. Вона звинуватила в ненавмисному вбивстві власника Tesla Model S - після того, як електромобіль з включеним автопілотом проїхав на червоне світло і вбив двох людей.