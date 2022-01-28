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Новий дешевий кросовер Mitsubishi на платформі Renault: перші зображення

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П'ятниця 28 січня 2022 09:25
Новий дешевий кросовер Mitsubishi на платформі Renault: перші зображення Mitsubishi ASX (Фото: auto-motor-und-sport.de)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mitsubishi опублікувала першу інформацію про друге покоління свого найдоступнішого кросовера ASX. Виробництвом новинки займеться Renault, машина переїде на платформу CMF-B, яку вже використовують Renault Captur і Nissan Juke.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Auto Motor und Sport.

Наприкінці липня 2020 року Mitsubishi призупинила розробку нових моделей для європейському ринку. Але до кінця 2021 року стало очевидно, що з використанням нових модульних платформ Renault/Nissan вдасться меншим бюджетом створити істотно оновлену модельну лінійку.

Первістком нових європейських Mitsubishi стане ASX. Компактний кросовер отримає класичний бензиновий двигун, а також буде доступний у варіантах гібрида і плагін-гібрида. Прем'єра другої генерації очікується вже у 2023 році.

Новий дешевий кросовер Mitsubishi на платформі Renault: перші зображенняДруге покоління ASX буде вироблятися на заводі Renault у Вальядолліді в Іспанії. Ймовірно, новий ASX отримає ту ж силову установку, яка сьогодні вже використовується на Captur. Силова установка плагін-гібридного кросовера розвиває потужність в 158 к.с. На електротязі автомобіль здатний проїхати близько 50 кілометрів.

З 2010 по 2021 рік Mitsubishi продала в Європі близько 380 000 автомобілів ASX, що зробило невеликий кросовер бестселером бренду в Старому Світі.

Нагадаємо, раніше КрАЗ поставив для потреб ЗСУ повнопривідний КрАЗ-63221 6х6. На шасі цієї машини буде встановлено спеціальне Армійське обладнання.

Раніше повідомлялося, що Mitsubishi L200 нового покоління помічений на випробуваннях за Полярним колом. Цікаво, що прототип отримав фари від 10-річної машини.

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