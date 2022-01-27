Новий бронеавтомобіль "Козак-7" вперше показали керівництву Збройних сил України

Нову броньовану бойову колісну машину "Козак-7" показали українським військовим. Керівництво Збройних сил України оглянуло новинку. Над створенням новинки працювало Київське НВО "Практика".
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Defense Express.
Бронеавтомобіль створений для експортних ринків. Вже найближчим часом перші зразки новинки відправляться на Міжнародну виставку озброєння в Саудівську Аравію. Машина призначена для підтримки піхоти та ведення бойових дій в умовах міської забудови.
У порівняння з попередніми моделями бронемашин сімейства "Козак", новинка є більш доступною за вартістю і зберігає таку ж озброєність. Бойова колісна машина оснащується 390-сильним дизельним V8 в поєднанні з автоматичною коробкою передач. Попри вагу в майже 12 тонн, "Козак-7" здатний розганятися до 150 км/ч.Машина розрахована на перевезення дев'яти осіб.
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