Новий бронеавтомобіль "Козак-7" вперше показали керівництву Збройних сил України

Нову броньовану бойову колісну машину "Козак-7" показали українським військовим. Керівництво Збройних сил України оглянуло новинку. Над створенням новинки працювало Київське НВО "Практика".

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Defense Express.

Бронеавтомобіль створений для експортних ринків. Вже найближчим часом перші зразки новинки відправляться на Міжнародну виставку озброєння в Саудівську Аравію. Машина призначена для підтримки піхоти та ведення бойових дій в умовах міської забудови.

Головнокомандувач збройними силами України генерал-лейтенант Валерій Залужний та начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала висловили зацікавленість у новій продукції київського підприємства.

У порівняння з попередніми моделями бронемашин сімейства "Козак", новинка є більш доступною за вартістю і зберігає таку ж озброєність. Бойова колісна машина оснащується 390-сильним дизельним V8 в поєднанні з автоматичною коробкою передач. Попри вагу в майже 12 тонн, "Козак-7" здатний розганятися до 150 км/ч.Машина розрахована на перевезення дев'яти осіб.

При стабільному попиті підприємство готове виробляти по 150-200 БТР подібного класу щорічно. За підсумками 2021 року НВО "Практика" зібрало близько 150 бронемашин для внутрішнього ринку, а також для декількох експортних ринків.

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