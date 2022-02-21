Безповітряні шини Michelin для легкових автомобілів незабаром стануть серійними

Компанія Michelin, Michelin у співпраці з концерном General Motors розробляє безповітряні шини, які будуть встановлюватися на електромобілі Chevrolet Bolt наступного покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство CNN.

Як заявив президент Michelin North America Алексіс Гарсен компанія планує в найближчі кілька років вивести у вільний продаж унікальні шини із захистом від проколів (Uptis).

У роботі над новими шинами Michelin намагається максимально точно відтворити поведінку пневматичних покришок. Це дуже складне завдання, враховуючи велику кількість виробників і різних технологій традиційних шин.

Зараз Michelin вже продає безповітряні шини під назвою X Tweel для газонокосарок і квадроциклів. Один такий пристрій, що містити колесо та шину, коштує близько 600 доларів, згідно з веб-сайтом продукту. Але такі шини служать довше, ніж пневматичні, і забезпечують більш комфортну їзду.

Втім, водії легкових машин в таких речах, як плавність ходу, керованість і шум, будуть більш розбірливі, ніж власники газонокосарок. Адже автомобілі працюють на набагато більших швидкостях і проходять повороти набагато швидше.

З цих причин версія безповітряної шини Michelin для легкових автомобілів під назвою Uptis, має іншу конструкцію - хоча виглядає майже так само, як X Tweel.

Центральні ребра такої шини зроблені з гуми, армованої скловолокном з добавкою смоли, в той час як ребра X Tweel зроблені з поліуретану. Інноваційні шини також будуть повністю переробляються і ремонтуються. У процесі роботи над ними Michelin зареєструвала мінімум 50 патентів.

За словами, Алексіса Гарсена першою моделлю, яка отримає шини Michelin Uptis може стати наступне покоління Chevrolet Bolt у 2025 році. Таким чином 130-річному домінуванню пневматичних шин прийде кінець.

Нагадаємо, що General Motors відновить 4 квітня збірку електрокара Chevrolet Bolt на заводі в Оріоні, штат Мічиган. Виробництво моделі було зупинено після серії загорянь через пожежонебезпечні батареї.