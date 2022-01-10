Німецький автопром чекають темні часи: через електромобілі можуть звільнити сотні тисяч людей

Новий німецький уряд готовий до того, що істотні скорочення відбудуться на заводах світових автовиробників і їх постачальників. Але чиновники розробляють комплекс заходів з реформування галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Партії "зелених" у новому німецькому уряді виділено сектор економіки, що відповідає за зміни клімату. Вони будуть володіти новими повноваженнями з координації кліматичної, енергетичної та економічної політики.

Німеччина вже досягла значного прогресу в напрямку електрифікації своєї автомобільної промисловості: у 2021 році продажі електромобілів і гібридів наблизилися до цифри в 675 тисяч одиниць, що становить 24% від усього ринку.

За словами аналітика автомобільної промисловості Маттіаса Шмідта, автомобільна промисловість може очікувати більш інтенсивного переходу до електромобілів, можливо, шляхом примусової відмови від гібридів. У 2021 році в Німеччині було продано близько 300 тисяч електромобілів. Новий коаліційний уряд обіцяв же, що до 2030 року автопарк електромобілів перевищить 15 млн одиниць. Щоб досягти цієї цифри, німців доведеться вмовляти та стимулювати купувати по два мільйони електрокарів щорічно.

Також явним в плані коаліції є більш раннє введення заборони на продаж нових автомобілів з ДВС, дедлайн можуть змістити з 2035 на 2032-2033 роки. Лідери автомобільної промисловості Німеччини вибрали поки вичікувальну позицію.

Аналітики з BMW і Mercedes-Benz зійшлися на думці, що різкий перехід до електрокарів торкнеться скорочення до 800 тис. осіб в автомобільній промисловості Німеччини та суміжних галузях економіки. Continental також раніше попереджав, що надмірний ентузіазм з приводу переходу на електрифікацію поставить під загрозу десятки тисяч робочих місць тільки на їхніх підприємствах. Bosch має намір в одній тільки Німеччині скоротити понад 15 тисяч робітників, зайнятих виробництвом дизельних компонентів.

Навіть між найбільшими автовиробниками в Німеччині немає однозначної думки стосовно термінів і важливості відмови від ДВС. BMW і Volksvagen встигли заявити, що не зможуть повністю перевести свої модельні лінійки на електротягу. Тим часом в Mercedes відзначили, що вже стратегічно орієнтовані на повністю електричне майбутнє з 2030 року.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz почне пропонувати сонячні дахи для своїх електромобілів. Автовиробник підтвердив, що вийде на ринок з власною технологією сонячних панелей.

Раніше ми повідомляли, що Ford подвоїть випуск електричних пікапів F-150 Lightning. Причина - "стрімке зростання споживчого попиту".