ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німецький автопром чекають темні часи: через електромобілі можуть звільнити сотні тисяч людей

Новость на русском →
Понеділок 10 січня 2022 10:50
Німецький автопром чекають темні часи: через електромобілі можуть звільнити сотні тисяч людей Фото: збірка VW ID.3 (ft.com)
Автор: Константин Широкун

Новий німецький уряд готовий до того, що істотні скорочення відбудуться на заводах світових автовиробників і їх постачальників. Але чиновники розробляють комплекс заходів з реформування галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Партії "зелених" у новому німецькому уряді виділено сектор економіки, що відповідає за зміни клімату. Вони будуть володіти новими повноваженнями з координації кліматичної, енергетичної та економічної політики.

Німеччина вже досягла значного прогресу в напрямку електрифікації своєї автомобільної промисловості: у 2021 році продажі електромобілів і гібридів наблизилися до цифри в 675 тисяч одиниць, що становить 24% від усього ринку.

За словами аналітика автомобільної промисловості Маттіаса Шмідта, автомобільна промисловість може очікувати більш інтенсивного переходу до електромобілів, можливо, шляхом примусової відмови від гібридів. У 2021 році в Німеччині було продано близько 300 тисяч електромобілів. Новий коаліційний уряд обіцяв же, що до 2030 року автопарк електромобілів перевищить 15 млн одиниць. Щоб досягти цієї цифри, німців доведеться вмовляти та стимулювати купувати по два мільйони електрокарів щорічно.

Німецький автопром чекають темні часи: через електромобілі можуть звільнити сотні тисяч людейТакож явним в плані коаліції є більш раннє введення заборони на продаж нових автомобілів з ДВС, дедлайн можуть змістити з 2035 на 2032-2033 роки. Лідери автомобільної промисловості Німеччини вибрали поки вичікувальну позицію.

Аналітики з BMW і Mercedes-Benz зійшлися на думці, що різкий перехід до електрокарів торкнеться скорочення до 800 тис. осіб в автомобільній промисловості Німеччини та суміжних галузях економіки. Continental також раніше попереджав, що надмірний ентузіазм з приводу переходу на електрифікацію поставить під загрозу десятки тисяч робочих місць тільки на їхніх підприємствах. Bosch має намір в одній тільки Німеччині скоротити понад 15 тисяч робітників, зайнятих виробництвом дизельних компонентів.

Навіть між найбільшими автовиробниками в Німеччині немає однозначної думки стосовно термінів і важливості відмови від ДВС. BMW і Volksvagen встигли заявити, що не зможуть повністю перевести свої модельні лінійки на електротягу. Тим часом в Mercedes відзначили, що вже стратегічно орієнтовані на повністю електричне майбутнє з 2030 року.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz почне пропонувати сонячні дахи для своїх електромобілів. Автовиробник підтвердив, що вийде на ринок з власною технологією сонячних панелей.

Раніше ми повідомляли, що Ford подвоїть випуск електричних пікапів F-150 Lightning. Причина - "стрімке зростання споживчого попиту".

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору