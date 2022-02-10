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МВС спростовує продаж автомобілів, отриманих у рамках допомоги від США

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Четвер 10 лютого 2022 14:42
МВС спростовує продаж автомобілів, отриманих у рамках допомоги від США Партія пікапів Mitsubishi L200 (Фото: mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У соціальних мережах поширюється інформація про нібито продаж пікапів Mitsubishi L200 приватними особами. Вона не відповідає дійсності. Всі авто з партії передані Державній прикордонній службі України та найближчим часом заступлять на чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на МВС.

4 лютого Державна прикордонна служба офіційно повідомляла про передачу автомобілів від США в рамках міжнародної технічної допомоги. Фотографії з цього заходу знаходяться у відкритому доступі.

Як зазначають в МВС, розподіл отриманих пікапів до підрозділів Держприкордонслужби відбуватиметься відповідно до домовленостей з міжнародними партнерами. Вся отримана прикордонниками техніка у наявності і не продається.

МВС спростовує продаж автомобілів, отриманих у рамках допомоги від США

Скріншот фейкового оголошення про продаж пікапів Mitsubishi L200.

"Шановні громадяни, уважно перевіряйте оголошення при купівлі автомобілів, щоб не стати жертвою шахраїв. Не виключено, що це може бути чиясь брудна дезінформаційна кампанія",- йдеться в офіційному повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Раніше ми повідомляли, що на українських дорогах з'являться нові світлофори. Стало відомо, що вони будуть регулювати.

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